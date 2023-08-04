Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin 2019 yılında bu yana yürüttüğü Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi kapsamında eğitim alan 1050 minik sporcuya sertifikalarını Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in elinden aldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin 2019 yılında faaliyete geçirdiği Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında bu yaz eğitim alan 1050 öğrenci eğitimlerini tamamladı.

Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında yer alan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda ücretsiz olarak düzenlenen ve 7-14 yaş arası çocukların uzman antrenörler eşliğinde yaz tatilinde aldığı eğitimlerin sertifika töreni gerçekleştirildi.

100 minik sporcunun lisans sahibi olduğu eğitim kapsamında çocuklara sertifikalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet takdim etti.

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Yüzme sporu üzerine emek verdiğimiz bir spor dalı. İzmit Belediyesi’nin gururla yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nin sertifika programı için bir araya geldik. Yüzmek, hayatımızın en temel becerilerinden biri ve bu projede amacımız, tüm çocuklarımıza bu önemli beceriyi kazandırmaktı. Vücut gelişimlerine katkı olsun istiyoruz. Öncelikle emeği geçen Spor İşleri Müdürlüğümüze, değerli hocalarımıza, emek veren çocuklarımıza ve onları destekleyen ailelerine teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve çabaları sayesinde, bu yaz ayında toplam 1050 çocuğumuza yüzme eğitimi verdik ve onları suyun büyülü dünyasına doğru bir adım atmalarını sağladık. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" sadece temel yüzme becerilerini öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımıza disiplin, dayanıklılık ve başarıya ulaşma azmi gibi değerli yaşam derslerini de kazandırıyor. Haftada iki gün, ayda sekiz ders boyunca gösterdiğiniz özveri ve çaba, gerçekten takdire şayan" diye konuştu.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediyespor Yüzme Takımı’na seçilen ve lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılmaya hak kazanan çocuklarımızı ayrıca tebrik etti.