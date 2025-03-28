İzmit Belediyesi Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ile Oyuncak Müzesi, Ramazan Bayramı tatili süresince belirlenen özel saatlerde ziyaretçilerini ağırlayacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesine bağlı Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ile Oyuncak Müzesi, Ramazan Bayramı tatili boyunca belirlenen özel ziyaret saatleriyle misafirlerini ağırlayacak.

29 Mart Arefe Günü, her iki müze de 09.00-13.00 saatleri arasında yarım gün açık olacak.

Bayramın ilk iki günü kapalı olacak müzeler, bayramın üçüncü gününden itibaren 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

Atatürk ve Milli Mücadele Anı Müzesi Arefe Günü: 09.00-13.00

Bayramın 1. Günü: Kapalı

Bayramın 2. Günü: Kapalı

Bayramın 3. Gününden itibaren: 09.00-18.00

Oyuncak Müzesi Arefe Günü: 09.00-13.00

Bayramın 1. Günü: Kapalı

Bayramın 2. Günü: Kapalı

Bayramın 3. Gününden itibaren: 09.00-18.00