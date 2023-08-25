İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Folklor Birliği (IGF) Gold Star ödülünü takdim etmek üzere 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivaline gelen Birlik Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma’yı makamında ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin Sanat Akademisi Projesi ve sanata katkıları nedeniyle kazandığı IGF Gold Star Ödülünü takdim etmek üzere IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma da 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivaline konuk oluyor. Ödül töreninden önce Başkan Hürriyet, Cosma’yı makamında ağırladı.

72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklör Birliği IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma, İzmit Belediyesinin Sanat Akademisi projesi ve sanata olan katkıları nedeniyle layık görüldüğü IGF Gold Star ödülünü bu akşam verecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ödülü tüm İzmit halkı adına teslim alacak.