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ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde kentimizi temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı Beşiktaş’ı 69-60’lık skorla mağlup etmeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde kentimizi gururla temsil etmeyi sürdürüyor.

Ligde zirve mücadelesine devam eden İzmit’in Perileri Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda Beşiktaş’ı konuk etti. Temsilcimiz ilk çeyreği 20-19, devreyi ise 33-29 önde kapattı. Üçüncü periyot Beşiktaş’ın 50-47’lik üstünlüğü ile geçilirken Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor son periyottaki iyi oyunuyla maçı 69-60 kazanmayı bildi.

11. Haftada 7.galibiyetini alan ve 4’üncü sırada yer alan İzmit’in Perilerinde en skorer isimler 14 sayı kaydeden Ayşe Cora ve Khaalia Hillsman oldu. Temsilcimiz önümüzdeki Pazar günü (26 Kasım) ligde 10’uncu sırada bulunan Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol’a konuk olacak.