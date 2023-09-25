Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, konuk olduğu Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 73-61 mağlup etmeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - İNG Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı , Galatasaray Çağdaş Faktoring’e konuk oldu. Temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor sahadan 73-61’lik skor ile galip ayrıldı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan oyuncumuz Nared, 18 sayı ile takımımızın en skorer oyuncusu oldu. Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 1 Ekim’de Fenerbahçe Alagöz Holding İle Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda saat 15:30’da karşı karşıya gelecek.