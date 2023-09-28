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Ligin 4. Hafta maçları öncesinde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 2 galibiyet 1 mağlubiyetle ligde 5. Sırada bulunuyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet önemli maç öncesi tüm vatandaşları Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuna İzmit’in Perilerini desteklemeye davet etti.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı önümüzdeki Pazar günü (1 Ekim) Fenerbahçe Alagöz Holding kendi sahasında karşılaşacak KOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı 1 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda Fenerbahçe Alagöz Holdingi ağırlayacak. İzmit’in Perileri geçtiğimiz hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 73-61 yenmeyi başarmıştı.

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