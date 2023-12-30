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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring’i ağırlayan temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor rakibini 93-79’luk skorla mağlup etmeyi başardıKOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor ligin on sekizinci haftasında rakiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring’i ağırladı. Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki karşılaşmayı temsilcimiz 93-79 kazanmayı bildi.

TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK UNUTULMADI

Müsabaka öncesi geçtiğimiz gün Suudi Arabistan’da yaşanan bayrak ve tişört krizine karşı tavrını ortaya koyan İzmit Belediyespor Atatürk görseli, Galatasaraylı oyuncular ise Türk Bayrağı açtı. Türk bayraklarıyla tribünlerde yerini alan İzmitliler de iki takımı alkışlayarak alınan ortak tavra destek verdiler.

İLK PERİYOT SONRASI ETKİLİ OYUN

İlk çeyreği Galatasaray Çağdaş Faktoring 24-23 önde kapatırken ikinci periyotta etkili bir oyun sergileyen İzmit’in Perileri soyunma odasına 47-43 üstün girdi. Etkili oyununu sürdüren temsilcimiz üçüncü periyotu da 74-63 önde bitirdi. Farkında da açılmasıyla rakibine şans tanımayan Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor maçı 93-79’luk skorla kazandı.

AYŞE CORA YILDIZLAŞTI

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor’un ve maçın en skorer ismi 28 sayılık performansıyla yıldızlaşan Ayşe Cora oldu. Khaalia Hillsman 24, Jaime Nared’da 21 sayıyla galibiyete önemli skor katkısı veren isimler olarak dikkat çektiler. Bir sonraki hafta müsabakasında ise Temsilcimiz 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 15.00’te deplasmanda lider Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşı karşıya gelecek.