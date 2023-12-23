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ING Kadınlar Basketbol Ligi’nde kentimizi temsil eden Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor evinde ağırladığı OGM Ormanspor’u 69-65 mağlup ettiKOCAELİ (İGFA) - Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Basketbol Ligi’nin 16. haftasında OGM Ormanspor’u konuk etti. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu. Maçın ilk periyodu 20-20 sona ererken İzmit’in Perileri devreye 38-35 geride girdi.

SON ÇEYREKTEKİ İYİ SAVUNMA GALİBİYET GETİRDİ

İzmit Belediyespor üçüncü periyoda da 54-49 geride kapattı. Son periyodda savunma direncini artıran İzmit’in Perileri rakibine sadece 11 sayı şansı verdi ve parkeden 69-65 galip ayrıldı. İzmit’in Perileri bu sonuçla ligdeki 9’uncu galibiyetini alarak play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. İzmit’in Perileri’nde Ayşe Cora ve Jaime Nicole Nared 20’şer sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Khaalia Hillsman da 14 sayı 13 ribaundla double-double yaparak ön plana çıktı.