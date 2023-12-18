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İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş’ın da katıldığı kura çekiminde Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Beşiktaş ile eşleşti. 2 Ocak tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de gerçekleşecek.

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile eşleşti. İzmit’in Perileri Beşiktaş’ı mağlup ederse Dörtlü Final organizasyonuna katılma hakkı elde edecek KOCAELİ (İGFA) - ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapıldı.

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