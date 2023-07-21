İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için hayata geçirdiği sıcak yemek uygulamasına devam ediyor. Sıcak yemek uygulamasından yararlanan vatandaşlar, bu hizmetten dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür ettilerKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek uygulaması memnuniyetle karşılanıyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Aşevi aracılığıyla, yalnız yaşayan, günlük yemek ihtiyacını karşılayamayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara günlük olarak sıcak hizmeti sunuluyor.

İzmit Belediyesi Aşevi’nde gıda mühendisleri tarafından, vatandaşların günlük olarak alınması gereken besin miktarlarına göre hazırlanan menülerin ihtiyaç sahibi aileler tarafından beğeni görüp görmediğine yönelik ailelere düzenli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Sıcak yemek sağlanan ihtiyaç sahibi ailelerin memnuniyetlerini ölçmek, istek, ihtiyaç ve önerilerini dinlemek aynı zamanda hal hatır sormak amacıyla Aşevi’nde görev yapan gıda mühendisleri tarafından periyodik olarak hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Sıcak yemek hizmetinden faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını belirterek kendilerini ziyaret eden yetkililere menüde görmek istedikleri yemekleri iletiyor. Vatandaşlar bu hizmetten dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. İzmit Belediyesinin insana dokunan projeleri süreç içerisinde devam edecek.