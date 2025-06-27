Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli’de ilk ve tek olarak hayata geçirilen Alzheimer Yaşam Evi, kuruluşunun 4. yılını hasta ve yakınlarının katılımıyla düzenlenen etkinlikle kutladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve Kocaeli’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Alzheimer Yaşam Evi, 4. yaşını coşkuyla kutladı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde düzenlenen mangal partisi ve müzik dinletisiyle hem hastalar hem de yakınları unutulmaz bir gün yaşadı.

HATIRDA KALANLAR KOROSU RENK KATTI

Kutlama programına Alzheimer Yaşam Evi’nin kıymetli faydalanıcıları ve aileleri yoğun ilgi gösterirken, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci de etkinlikte yer aldı. Günün sürprizi ise Hatırda Kalanlar Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle geldi.

“ANNEMİN ELİNİ BIRAKMADILAR”

Merkezle tanıştıktan sonra yaşamlarında büyük değişim yaşandığını dile getirdi. Aysun Taşık, “Biz bu zorlu sürece başlarken hiçbir fikrimiz yoktu. Sonra araştırmalara başladık. Hüsnü Hocamız ile tanıştık. Sonraki süreçte Alzheimer Evi’ne geldik. Annem ilkte kesinlikle gelmek istemiyordu. Buradaki ekibe canı yürekten teşekkür ediyorum. Onların sevgileri, saygıları ve ellerini bırakmamaları sayesinde annem zaman içerisinde kendisi hadi gidelim demeye başladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.