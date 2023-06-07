İzmit Belediyesi atölyelerinde ürettiği köprüyü Cephanelik Mesire Alanı’na yerleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, atölyelerinde üretmeye devam ediyor.

Park ve yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına hız veren ekipleri son olarak Cephanelik Mesire Alanı’nda vatandaşlarımın ulaşımını kolaylaştırmak ve daha güvenli hale getirmek adına köprü inşa etti.

Bölgede çalışmaları yakından takip eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, “İzmit’imizin güzel köşelerinden olan Cephanelik Mesire Alanındayız. Şehrimizin bütün noktalarında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada eksikliğini hissettiğimiz, daha öncelerinde bozulmaya yüz tutmuş tehlike arz eden bir yapı ile karşı karşıyaydık. Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde bu konu hakkında çalışmalarımıza başladık ve bu bölgeyi karşısı ile birleştirecek köprüyü atölyelerimizde inşa ettik” dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, “Cephanelik mesire alanı başta olmak üzere tüm bölgelerde tırpan, park yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı özveriyle sürdürüyoruz. Bugün köprü yapım çalışmalarını tamamladığımız Cephanelik Mesire Alanındayız. Yaklaşık 9.50 metre uzunluğa sahip konstrüksiyon yapıdan köprüyü inşa ettik. Sağlam ve güvenli yeni köprüyü vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kullanabilir” ifadelerini kullandı.