Yoğun yağış nedeniyle İzmit'in Bekirdere Mahallesi’nde meydana gelen su taşkınlarıyla ilgili alt yapıyı eleştiren İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal, “Halkın milyonlarca lirasını yatırıma harcamamış, toprağa gömmüşler” açıklamasını yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’te etkili olan yağmur sonrası alt yapı sistemi yetersiz kalırken Bekirdere Mahallesi’nde de ana yollar sular altında kaldı. Araçlar ve yayalar yoğun su birikintileri nedeniyle zor şartlarda ilerlerken esnaf da dükkanlarına dolan sulardan dolayı mağdur oldu.

İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Devrim Bal, altyapının yetersiz kaldığı yollar ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Büyükşehir’in sorumluluğundaki alt yapının yetersiz kaldığını işaret eden Devrim Bal, “Bekirdere... Bir konuda gerçekten dürüst davrandılar. Sözde iyileştirdikleri alt yapı işleri için "Milyon dolarları toprağa gömdük" demişlerdi. Gerçekten de halkın milyonlarca lirasını yatırıma harcamamış, toprağa gömmüşler” ifadelerine yer verdi.