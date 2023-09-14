Yaz ayının son günlerinde İzmitli çınarlar için Asırlık Çınar Evi Gündoğdu Şubesi’nde gözleme günü düzenlendi. Çınarlar hem güneşli havanın tadını çıkardı, hem de doyasıya eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde İzmitli çınarlara hizmet veren Asırlık Çınar Evi Gündoğdu Şubesi’nde gözleme günü yapıldı.

Güzel havanın değerlendirildiği günde çınarlar kendi elleriyle yaptıkları gözlemelerin tadını çıkardı. Bu güzel günde İzmitli çınarlara Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Çetin Ersoy da eşlik etti.

Çınarlar, düzenlenen etkinlikte keyifli vakit geçirerek yaz aylarının son günlerinin tadını çıkardılar.

Gözleme gününde hem eğlenen hem de hoş sohbet eden çınarlar bu güzel gün için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.