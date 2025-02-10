Kocaeli İzmit Belediyesinin kırsal mahallelerde düzenlediği ‘Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinliği’ Çubuklu Osmaniye Mahallesi’nde öğrencileri müzikle buluşturup keyifli anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerde düzenlediği kültür ve sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. İzmit Belediyesi bu hafta Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği ’Gülümseyen Çocuklar Müzik Etkinliği’ ile öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

ÇOCUKLAR MERAK ETTİKLERİNİ SORDULAR

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası’nda görev yapan müzisyenler, öğrencilere enstrümanları tanıtarak müziğin keyifli dünyasına kapı araladı. Etkinlikte klarnet, saksafon, davul ve darbuka gibi enstrümanlar tanıtıldı. Çocuklar müzisyenlere merak ettiklerini sorma fırsatı yakaladılar.

MİNİ KONSERLE TAÇLANDIRILDI

Keyifli program mini bir konserle taçlandırıldı. Öğrencilerin coşkuyla eşlik ettiği müzik dinletisi, okul idaresi ve öğretmenler tarafından büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler İzmit Belediyesine bu eğitici ve eğlenceli etkinlik için teşekkürlerini iletti.