İzmit Kent Konseyi ve İzmit Belediyesi iş birliği ile oluşturulan İzmit Çocuk Meclisi, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlilerinden geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi aldı. Çocuklara program sonunda İzmit Belediyesi tarafından çıkartılan Çınar Kartları hediye edildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Kent Konseyi ve İzmit Belediyesi işbirliği ile oluşturulan İzmit Çocuk Meclisi, etkinliklerine devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy, Dr. Fevziye Dolunay Çuğ gözetiminde ve eğitim fakültesi öğrencilerinin mentörlüğünde İzmit Çocuk Meclisine, geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi verildi.

Eğitim programına İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, İKK Yürütme Kurulu Üyesi Hacıhızır Mahallesi Muhtarı Lütfi Bodur, İKK Çocuk Meclisi Kolaylaştırıcısı Kocaeli Veli-Der Başkanı Ayşe Irmak, İKK Kadın Meclisi Başkan Vekili Özlem Durmuş Şenyüz, Yürütme Kurulu Üyesi Şennur Acar, İKK Emekli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Korkusuz ile Esen Bayraktar Erdinç katıldı.

İzmit Kent Konseyi’nin Belsa Plaza B Blok’da bulunan merkez ofisine iki grup halinde gelen İzmit Çocuk Meclisi üyeleri, yanlarında getirdikleri evsel atıkları (yağ, pil, plastik, kağıt, cam, elektronik, metal, hurda) İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, İzmit Kent Konseyi Hüseyin Doğan Çok Amaçlı Salonu’nda eğitime alındı. Ayrıca İzmit Çocuk Meclisi üyelerine, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz tarafından, “Çevre-Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık” adlı konulu sunum yapıldı.