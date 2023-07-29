İzmit Belediyesi çocuklar için düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Eğlence ve heyecan dolu anların yaşanacağı Uçurtma Şenliği yarın Seka Park Uçurtma Tepesi’nde başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, yaz tatilinde çocuklar için birbirinden güzel etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yarın saat 19.00’da Seka Park Uçurtma Tepesi’nde Uçurtma Şenliği düzenliyor.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Renkli uçurtmaların gökyüzünde danslarının izleneceği ve ailelerin bir araya gelerek güzel anılar biriktireceği Uçurtma Şenliğine tüm vatandaşları davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Çocuklarımız ve aileleri için hazırladığımız bu özel günde tüm İzmitlileri bekliyoruz” dedi.