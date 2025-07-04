Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Okullar Arası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde ikinci olan İzmit Belediyespor Kulübü Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları Buğlem Ercan ve Ayşe Beren Taşkın’ı tebrik etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyespor Kulübü’nün Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) bünyesinde yetişen Buğlem Ercan ve Ayşe Beren Taşkın, Bolu’da düzenlenen 2025 Yılı Okullar Ararası Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde Türkiye ikincisi olarak büyük bir gurur yaşattı. Türkiye genelinden birçok sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, İzmitli genç cimnastikçiler üstün performanslarıyla göz doldurdu

BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyespor Cimnastik Başantrenörü Tolga Havuç ve başarılı sporcuları ağırladı. Fatma Başkan, “Elde ettiğiniz bu başarı ile bizleri gururlandırdınız. Sizlerle ne kadar övünsek az. Spora ve gençliğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyerek sporcuları tebrik etti.