İzmit Belediyespor Güreş Takımı, nisan ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası öncesi İstanbul’da kampa girdiKOCAELİ (İGFA) - Katıldığı organizasyonlarda kazandığı madalyalarla kenti başarı ile temsil eden İzmit Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, bu başarılarını yeni yılda da sürdürmek adına çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. İzmitli güreşçiler, gözünü nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası’na dikti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İzmit Belediyesi Güreş Takımı, önceki gün İstanbul Çatalca’ya giderek burada kampa girdi. Hem minder hem de yağlı güreş için antrenmanlarına Çatalca kampında devam edecek olan İzmitli güreşçiler, nisan ayında gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası’na burada hazırlanacak.