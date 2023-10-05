İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün organize ettiği Sağlıklı Yaşam Yürüyüşüne katılan İzmitli kadınlar bu hafta meme kanserine dikkat çekmek için yürüdüKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün kadınlara yönelik gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor. Bu program kapsamında 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla SEKA Park’ta yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 kadının katıldığı yürüyüş öncesi katılımcılar, uzman spor eğitmenleri ile egzersiz gerçekleştirdi. Parkur boyunca hem sosyalleşen hem de açık havanın tadını çıkaran katılımcılar, güzel ve anlamlı organizasyon için Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.