Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Balören Anaokulu ve İlkokulu ile Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere kırtasiye seti ve sırt çantası hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi her eğitim öğretim yılında olduğu gibi 2023-2024 Eğitim Öğretim sezonunun başlangıcında da köy okullarındaki öğrencilere kırtasiye desteği vermeyi sürdürüyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla köy okullarında eğitim gören çocuklar için sırt çantası ve kırtasiye seti hazırladı. Hazırlanan hediyeleri köy okullarındaki minik öğrencilere İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verdi.

Başkan Hürriyet ilk olarak Balören Anaokulu ve İlkokulu’ndaki öğrencileri ziyaret ederek minik öğrencilere sırt çantalarını ve kırtasiye setlerini verdi. Başkan Hürriyet daha sonra Çubuklu Osmaniye Mahalle Muhtarı Nurettin Güneş ile birlikte Çubuklu Osmaniye İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere hediyelerini takdim etti. Minik öğrenciler, hediyelerinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.