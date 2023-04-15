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Evindeki ilk maçta rakibini mağlup eden İzmit’in Perileri, ikinci maçı da 94-84 kazandı. Adını yarı finale yazdıran İzmit Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne bir adım daha yaklaştı.

Bütün rakiplerini nakavtla yendi, Türkiye Şampiyonu oldu

Bütün rakiplerini nakavtla yendi, Türkiye Şampiyonu oldu

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol 1. Ligi Play-off Çeyrek Final ikinci maçında Tourısm x Boğaziçi Basketbol’u 94-84 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-off Çeyrek Final serisini ikinci maçında Tourısm x Boğaziçi Basketbol’u konuk oldu.

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