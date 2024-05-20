İzmit Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Belediye Meydanında gerçekleşen DJ Ali Taş konseri ile son bulduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına 3 gün boyunca her yaştan vatandaş katıldı. Kentin farklı bölgelerinde gerçekleşen kutlamalar, İzmit Belediye Meydanında gerçekleşen DJ Ali Taş konseri ile son buldu. Yoğun coşku içerisinde gerçekleşen konser öncesi Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Ali Taş’a adının yazılı olduğu Kocaelispor forması ve Türk Bayrağı hediye etti.

Ali Taş ise bu hediyelerden dolayı ve kendilerini İzmitliler ile buluşturduğu için Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.