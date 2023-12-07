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İzmit Belediyesinin 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında Akçakoca Mahallesi’nde bulunan Şehr-i İzmit Kafe’de oluşturduğu “ Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi” sergisi İzmitlilerin yoğun ilgisiyle açıldıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Türk Kahvesi Festivali ile kahve severler üçüncü kez bir araya geldi. Festivalin ikinci gününde Şehr-i İzmit kafede gerçekleştirilen ‘Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi Sergisi’ kapsamında açılışa katılan kahve severlere közde kahve ikramı yapıldı. Açılışı gerçekleştirilen sergide, eski dönem kahve değirmenleri, kahve dövmek için kullanılan eski havanlar ve daha birçok nadide eser yer alıyor. Nadide eserler sergiyi gezen vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Programda açılış konuşmalarına yer veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türk Kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Türk kahvesinin zengin değerini ve kıymetini kutladıklarını belirterek, "Türk kahvesi UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan ve UNESCO’nun da tescil ettiği en önemli toplumsal birlikteliğimizin ve misafirperverliğimizin de bir simgesidir. 5 Aralık Türk Kahvesi Günü neticesiyle 3 yıl önce kahve festivaline başladık. Her festival bir öncesinden daha yoğun katılımla gerçekleşerek her yıl daha güzel bir festival havası oluştu" dedi.

“KAHVE FESTİVALİ YAPAN İLK BELEDİYEYİZ”

"Bu festivali yapan ve başlatan ilk belediyeyiz" diyen Başkan Hürriyet, amaçlarının festivalden öte kültüre, tarihe, gelenek ve göreneklere sahip çıkmak ve kentin tanınırlılığını arttırmak olduğunu söyledi. "Bu festivali önemsememiz ve Türk kahvesi vurgusu yapmamızın en önemi nedeni dünyanın neresinde olursa olsun kahvenin atasının Türk Kahvesi olması" diyen Başkan Hürriyet, "Bu da çok kıymetli bir bilgi. UNESCO’nun da böylesine güzel bir kültürü tescil etmesi somut olmayan kültürel miras listesine dahil etmesi farkında olmamız gereken konulardan da bir tanesi. Türk kahvesinin sadece bir içecek olmadığını, insanları bir araya getiren anıları ve deneyimleri paylaşabileceği bir araç olduğunu da hatırlatmak isterim. Türk kahvesinin köklü tarihini yaşatmaya devam edebilmek için Şehr-i İzmit Kafe’de hayata geçirdiğimiz ‘Altı Asırlık Hatır Türk Kahvesi’ sergisinde yer alan antika kahve değirmenleri, cezveler ve eşsiz eserler bu değerli geleneğin geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutacak. 2021 yılından beridir hizmete açtığımız Şehr-i İzmit Kafe’de tarihi doku eşliğinde körfezin eşsiz manzarasıyla herkesi kahve içmeye davet ediyoruz" diye konuştu.