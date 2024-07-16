İzmit’in en yeni cazibe merkezi için kaçırılmayacak yatırım fırsatı olan 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti Yeni Nesil Yaşam Alanı’nda 3 restoran - kafe alanı ihaleye çıkıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, yıllarca harabe halde bırakılan Gölkay Park’a yeniden hayat veriyor. Geçtiğimiz aylarda lansmanı yapılan ve yeni adıyla 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" Yeni Nesil Yaşam Alanı olarak bilinen alanda, 1.2 ve 3 numaralı restoran ve kafe alanları ihaleye çıkacak. Bu dükkanlar için belirlenen muhammen bedeller 37,000.00 TL ile 65,000.00 TL arasında değişiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 TEMMUZ

Dükkânların kiralama ihalesi, 18 Temmuz günü saat 11.30’da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Kazanan teklif sahipleri, 10 yıl müddetle bu dükkânları kiralama hakkına sahip olacaklar. İhaleye katılmak isteyenler, 17 Temmuz saat 16.00’ya kadar ihale zarflarını İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edebilirler. Vatandaşlar https://bit.ly/3XSoz6K adresinden veya 318 00 00 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir.

YENİ NESİL YAŞAM ALANI

100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" Yeni Nesil Yaşam Alanı, İzmit halkına sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Yenilenen yüzüyle bölgeye hareketlilik getirecek olan bu projede, vatandaşlar hem doğal güzelliklerin tadını çıkaracak hem de çeşitli ticari faaliyetlerden yararlanabilecekler.