Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Cumhuriyet’in 101. yılı dolayısıyla düzenlediği Kocaeli Cimnastik Bölge Turnuvası ile genç sporcuları bir araya getirerek, amatör sporun desteklenmesine önemli bir katkıda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla düzenlenen Kocaeli Cimnastik Bölge Turnuvası; İzmit Belediyesi, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Sporun ve sporcunun destekçisi olarak düzenlenen turnuvada 17 kulüp ve akademiden toplamda 150 sporcunun katılımıyla minikler kıyasıya mücadele etti.

Cumhuriyet Kupası Bölge Şampiyonası, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi için önemli bir platform oluşturdu. Turnuvada konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Bugün burada Cumhuriyet Kupası için bir araya geldik. Bu etkinliği ilerleyen zamanlarda geleneksel hale getireceğiz. Katkıları için amatör spor kulüplerine ve Kocaeli Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum. Gençlerimizi spora kazandıran aileleri tebrik ediyorum. İzmit Belediyesi olarak amatör sporlara her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, cimnastik sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Cumhuriyetimizin kuruluşuna özel olarak düzenlenen bu organizasyon, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in destekleriyle daha da güzelleşti. Tüm kulüplere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Cimnastik Akademi Spor Kulübü Başkanı Tolga Havuç, cimnastik sporunun temellerinin önemine vurgu yaparken, İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya, turnuvaya katılan ailelere teşekkür etti.

TURNUVA SONUÇLARI

Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Sonuçları şöyle gerçekleşti:

Bireysel:

Damla Çakır / Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü

Ayşe Rana Gül / Atakent Elit Spor Kulübü

Arya Ayan / Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü

Takım:

Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü

Atakent Elit Spor Kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Okul Sporları Kulüp Yarışması Sonuçları

Minik A Kategorisi Bireysel:

Nehir Çetin

Asya Karanlık

Beril Karameşe

Fatma Mina Aykul

Minik B Kategorisi Bireysel:

Elif Yağmur Şimşek

Ada Bilgin

Esila Ekin Özer

İpek Yılmaz