CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Özaltan, İzmit Belediyesi Kent Lokantası ile Darıca Belediyesi sosyal tesislerindeki fiyatları karşılaştırarak, CHP’li belediyelerin halkçı ve uygun fiyatlı hizmet anlayışını vurguladıKOCAELİ (İGFA) - CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Özaltan, geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Lokantada sunulan yemek hizmetini değerlendiren Başkan Özaltan, 40 TL’ye sunulan dört çeşit yemeğin kalitesini ve uygun fiyatını sosyal medya üzerinden paylaştı. Fişini de paylaşarak bu hizmeti öne çıkaran Özaltan, Darıca Belediyesi’ne ait sosyal tesislerle bir karşılaştırma yapacağını belirtti.

DARICA BELEDİYESİ SOSYAL TESİSLERİNE ZİYARET

Başkan Özaltan, verdiği söz üzerine Darıca Belediyesi’ne ait sosyal tesislere giderek burada da bir video çekti ve fiyatları değerlendirdi. Video kaydında, İzmit Belediyesi Kent Lokantası’nda 40 TL’ye sunulan orman kebabı, pilav, su, ayran ve ekmekten oluşan menüyü hatırlatarak, Darıca Belediyesi sosyal tesislerinde fiyatların çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Özaltan, “CHP belediyesinin açmış olduğu kent lokantasında 40 liraya yediğimiz bir öğün yemeğin Darıca’nın sosyal tesislerinde vatandaşa maliyeti tam 265 TL. Darıca Belediyesi sosyal tesisinde 45 TL’ye bir adet gazoz içiliyor. Söz konusu hizmetse, söz konusu halkçı belediyecilikse, söz konusu vatandaşa ucuz hizmet sunmaksa CHP’li belediyeler her zaman halkın yanında olmaya devam edecek. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı tüm Türkiye’ye yayana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.