Kocaeli İzmit Belediyesi, 4 ayrı noktada hizmet veren Asırlık Çınar Evleri projesiyle 50 yaş ve üzeri vatandaşları bekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Asırlık Çınar Evleri, İzmit’te 50 yaş ve üzeri büyüklerimize özel olarak hizmet verirken sağlıklı yaş almalarını destekliyor. Her bir şubede; egzersiz aktivitelerinden el sanatlarına, söyleşilerden hobi atölyelerine kadar birçok keyifli ve zihni dinç tutan etkinlik düzenleniyor. İzmit Belediyesi Asırlık Çınar Evleri Yuvam Akarca, Serdar, Olcay Ilıcalı ve Gündoğdu şubeleriyle vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

“GELİN SAĞLIKLI BİR YAŞAMIN PARÇASI OLUN”

Asırlık Çınar Evleri, sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak aktif bir yaşam için etkinliklerle sosyal paylaşımı güçlendiren ortamları ve sıcak dostluklarıyla dört ayrı noktada değerli büyüklerimizi bekliyor. İzmit Belediyesi yetkilileri 50 yaş ve üzeri vatandaşları Asırlık Çınar Evlerinde verilen hizmetten faydalanmaya davet ederek, “Gelin, siz de hem sosyalleşin hem de aktif ve sağlıklı bir yaşamın parçası olun” dediler.