Üretici dostu İzmit Belediyesi, üreticilere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 480 bin lahana fidesi vatandaşlara dağıttıKOCAELİ (İGFA) - Üretici dostu İzmit Belediyesi, üreticilere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinden hibe olarak alınan 480 bin adet fideyi vatandaşlara dağıttı.

Fide dağıtımları 52 kırsal mahallenin yanı sıra Kuruçeşme, Bekirdere, Belsa Plaza Önü, Yeşilova ve Alikahya olmak üzere toplam 57 noktada gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı dağıtım programında vatandaşlara 3 cins lahana fidesi dağıtıldı. Bekirdere’deki fide dağıtım programında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Lütfü Obuz ve Muhammet Ertürk katılırken kırsal mahallelerde ise Köy Hizmet Masası Sorumluları yer aldı. Vatandaşlar yapılan fide dağıtımında duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.