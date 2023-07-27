İzmit Belediyesi, AIESEC ve ÇYDD öğrencilerine mozaik ve toka baskı workshopu düzenlediKOCAELİ (İGFA) - AIESEC ve ÇYDD ortaklığında gerçekleştirilen ‘Eğlenelim, Öğrenelim İngilizce Yaz Etkinliğinde’, İzmit Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından mozaik ve toka baskı workshopu düzenlendi

İzmit Belediyesi okulların yaz tatilinde çocukların eğitici ve eğlendirici vakit geçirebilmesi adına çalışmalarına devam ediyor. AIESEC ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ortaklığında Tınaztepe Vakfı Etkinlik Merkezinde ‘Eğlenelim, Öğrenelim İngilizce Yaz Etkinliği’ gerçekleşti. İzmit Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından etkinlik kapsamında workshop programı gerçekleşti.

AIESEC ve ÇYDD öğrencilerinin bulunduğu workshopta Çin, Tunus ve Kazakistan uyruklu öğrencilerde becerilerini sergileme imkanı buldu.

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde (İZGİM) faaliyet gösteren girişimci kadınların katıldığı workshopta öğrenciler, mozaik ve tokat baskı konusunda ürünleri ortaya çıkardı. Birbirinden güzel eserlerin ortaya çıktığı program sonunda öğrenciler, bu güzel etkinliğin oluşmasında emeği geçenlere ve Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.