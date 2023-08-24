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Açıklanan YKS sonuçlarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi gibi kurumlara yerleşen öğrenciler, İzmit Çınar Akademiyi gururlandırmayı başardı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitime damga vuran Çınar Akademi’nin ilk mezunları, YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından Türkiye’nin en iyi üniversitelerine yerleşti KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alıp eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Çınar Akademi ilk mezunlarını verdi. Alanında uzman eğitim kadrosuyla eğitim veren İzmit Çınar Akademi’den mezun olan öğrenciler, ülkenin saygın üniversitelerine yerleşme hakkı kazandı.

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