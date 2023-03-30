İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığında Anne Destek Programı eğitimleri başladıKOCAELİ (İGFA) -  İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve AÇEV işbirliği ile 3-6 yaş arası çocuğu olan anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek amacıyla uygulanan eğitimler İzmit Kadın Girişimciler Merkezinde başladı.

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Gerçekleştirilen program ile annelerin çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olması ve çocukların gelişimlerini desteklemek; annelerin çocukları ile etkili iletişim kurarak aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleri hedefleniyor.

Anne Destek Programı, AÇEV Anne Destek Programı gönüllüsü Hilal Cantimur rehberliğinde ortalama 15 hafta boyunca haftada 1 gün 2,5 saat süre ile gerçekleşecek.