İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ortaklığında Anne Destek Programı eğitimleri başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, İzmit Kent Konseyi ve AÇEV işbirliği ile 3-6 yaş arası çocuğu olan anneleri ebeveynlik rollerinde desteklemek amacıyla uygulanan eğitimler İzmit Kadın Girişimciler Merkezinde başladı.

Gerçekleştirilen program ile annelerin çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olması ve çocukların gelişimlerini desteklemek; annelerin çocukları ile etkili iletişim kurarak aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleri hedefleniyor.

Anne Destek Programı, AÇEV Anne Destek Programı gönüllüsü Hilal Cantimur rehberliğinde ortalama 15 hafta boyunca haftada 1 gün 2,5 saat süre ile gerçekleşecek.