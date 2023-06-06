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Yeni Mahalle Gönül Sokak No:1 adresinde Kuruçeşme Hizmet Binasında hizmete sunulan alan, 48-72 aylık çocuklara hizmet veriyor. 10 çocuk kapasiteli oyun alanı, randevu sistemi ile çalışıyor. Kadınların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla günde 1,5 saat alanında uzman personeller eşliğinde çocukların vakit geçirebildiği Çocuk Oyun Alanı’ndan randevu almak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 10 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabilirler.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan Kuruçeşme Yaşam Merkezi’ndeki Çocuk Oyun Alanı’na işi olan, hasta bakma zorunluluğu bulunan, mutfak alışverişine çıkmak isteyen ancak küçük çocuğunu emanet bırakabilecek yeri olmayan anneler, gönül rahatlığıyla çocuklarını bırakabiliyor.

LÖSEV kurban bağış bedelini belirledi... Her kurban lösemili çocuklara can olacak!

LÖSEV kurban bağış bedelini belirledi... Her kurban lösemili çocuklara can olacak!

Kocael'de İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan, ailelerin çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet edebilecekleri Kuruçeşme Yaşam Merkezi Çocuk Oyun Odası, küçük misafirlerini ağırlıyor. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi hayata geçirdiği projelerle annelerin yardımına yetişiyor.

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