İzmit Belediyesinin yaz aylarında serinlemek ve eğlenmek isteyenler için hizmete sunduğu Aquapark, 23 Haziran’da kapılarını açtı ve ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve Kocaeli’nin ilk aquaparkı olma özelliğini taşıyan Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki Aquapark, 23 Haziran’da yaz sezonunu açtı. Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören tesis, sıcak yaz günlerinde serinlemek ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlamaya başladı.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ AKTİVİTELER

Farklı yaş gruplarına hitap eden su oyunları ve kaydıraklarla donatılan Aquapark’ta hem çocuklar hem de yetişkinler için birbirinden eğlenceli aktiviteler sunuluyor. Renkli atmosferiyle yazın vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen tesis, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Aquapark, hafta içi ve hafta sonu 11.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Aquapark sorumlusu Levent Azazi, “Aquaparkımız faaliyetlerine başladı. Hafta içi ve hafta sonu 11.00 – 18.00 saatleri arasında hizmete açık olacak. Aquaparkımızda yetişkin ve çocuk kaydırakları mevcut. Bütün İzmit halkımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.