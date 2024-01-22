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Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla önce ‘Tasarruf’ diyen Başkan Hürriyet, İzmit’i araç kiralama israfından kurtararak toplamda 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandırdı. Hürriyet, “İzmit’te araç kiralamalarına son verdik” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmitlilere verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Göreve geldiğinde araç kiralamalarını sonlandırarak rant dönemini bitireceğini söyleyen fakat meclis çoğunluğu olmaması nedeniyle engellerle karşılaşan Başkan Hürriyet, mücadelesiyle 70 aracı daha filoya kattı.

TÜM ARAÇLAR RESMİ PLAKALI

İzmit Belediyesi, 2019 – 2023 yılları arasında toplamda 135 aracı, 2024 yılı itibariyle 70 aracı filosuna peyderpey katarak, 11 hibe araç ile birlikte toplamda 216 hizmet aracını İzmit halkına kazandırdı. 92 adet mevcut eski araç ile birlikte toplam araç parkı 297 oldu. Yüzde 69 oranında araç parkı yenileyen İzmit Belediyesi, tüm araçları resmi plakalı hale getirdi. 3 adet kepçe, 1 adet paletli eskavatör ve 3 adet çöp kamyonunun ise teslimi yakın zamanda yapılacak.

HÜRRİYET, “ÇOK MÜCADELE ETTİK”

Araçların teslim töreninde konuşan Başkan Hürriyet, “Sabahın erken saatlerinde yine sahadayız. İş bitmez, vatandaşımız hizmet bekler. Biz de hizmet götürmek, uzun zamandır yapılmayan işleri yapmak, belediyemizin daha iyi ve güzel çalışmasını sağlamak için tüm çalışma arkadaşlarımızla tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana 5 yıldır bütün araçlarımızı, iş makinalarımızı, kamyonlarımızı siyah plaka yapabilmek, tüm kiralamalara son vermek ve bütün araçlarımızı İzmit halkının yapabilmek için çok mücadele ettik.

“5 YIL BOYUNCA ARAÇLAR HALKIN MALI OLMALIDIR DEDİK”

Mecliste ne yazık ki çoğunluğumuz yoktu. Dolayısıyla halk yararına getirdiğimiz birçok teklifimiz hep AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından red oyuyla engellendi. Ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Biz hep doğru olan budur, kiralamalar israftır, milletin cebinden milyonları sokağa atmak birilerine kazandırmak doğru değildir dedik. Bütün iş makinaları, kamyonlar devletin malı olmalıdır, belediyenin malı olmalıdır, halkın malı olmalıdır dedik. Kiralamalara son vermek istiyoruz ve bütün araçlarımızı satın almak istiyoruz diye 5 yıl önce bir mücadele başlattık.

“UZLAŞI KÜLTÜRÜYLE ANLATMAYA ÇALIŞTIK”

Göreve geldiğimizin 5’inci ayında ilk teklifimizi meclise getirdik. O dönemde ekonomik kriz yoktu, pandemi yoktu. 55 milyon gibi bir rakam ile o dönemde 200’den fazla aracımızı satın alabiliyorduk. 55 milyon krediye ihtiyacımız var dedik. Bu krediyi 3 yıllık geri ödemeyle kullanacağız ve 3 yıl sonunda faiziyle birlikte 66 milyon ödeyerek geçtiğimiz yıl mart ayında da krediyi bitirmeyi hedefliyorduk. Mecliste bu durumu uzlaşı kültürüyle anlatmaya çalıştık. Bunun halk yararına olduğunu defalarca söyledik. Fakat ne yazık ki hayır oyu aldık. Sonra veto ettik bir daha meclise getirdik. Sonrasında zorla da olsa 27 milyon için yetki alabildik.

“YÜZDE 100 TÜM ARAÇLARIMIZ SİYAH PLAKA”

27 milyonu 3 yılda geri ödemesiyle birlikte 33 milyon olarak geçtiğimiz sene mart ayında bitirdik. 27 milyona o dönemde 71 kamyonu satın alabilmiştik. Bunların hiçbiri makam aracı değil. Bunların hepsi hizmet aracı. Bunların hepsi büyük tonajlı araçlar. Sonrasında vazgeçmedik. O kalan 28 milyonu kullanamadığımız için geri kalan araçlarımızı alamadık. Fakat onları almaktan hiç vazgeçmedik. Bir dönemde bu kadar zorlu koşullara rağmen kiralamayı tamamen ortadan kaldırıp şu anda yüzde 100 bütün araçların siyah plaka olduğu, tüm araçların halkın olduğu tek belediyeyiz.

“HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİK”

Çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle biz bütün araçlarımızı satın almayı başardık. Bundan 4 yıl önce o 28 milyonu kullanamadık evet ama asla vazgeçmedik. 71 kamyonu aldıktan sonra kalanını da alabilmek için mecliste bir mücadele daha başlattık. Çok kez meclise getirdik. Olağanüstü meclisler topladık. Hayır dendi, bir daha getirdik. Bütün billboardları giydirdik. Halkımıza anlatmaya çalıştık. Bu paralar sizin paranız, bu araçları satın almayı istiyoruz dedik. Bir yandan ekonomik kriz bir yandan pandemi patladı. Fiyatlar uçtu gitti. Tüm bunlara rağmen kiralamak her zaman pahalıdır satın almak gerekiyor diyerek vazgeçmedik.

“KOCAMAN BİR ARAÇ FİLOSU KURDUK”

Tüm bunların sonunda kalan araçlarımızı da satın almayı başardık. Mecliste çoğunluğumuzun olmamasının nelere yol açtığını halkımız çok iyi anlasın diye bu süreci tekrar anlatmak istiyorum. Biz 2019 – 2023 yılları arasında 135 araç, 2024 yılı itibariyle 70 araçla birlikte 5 yıl içinde toplamda 216’ya yakın araç satın almış olduk. Ciddi bir araç filosu kurduk. Kocaman bir araç filosu kurduk. 5 yılda hiçbir şey yapmadıysak bile bir dönem içerisinde bu kadar büyük bir araç parkı hiçbir belediye kolay kolay kuramaz. Bu kadar ekonomik krize, faizlerin 4-5 katı artmasına rağmen biz bunu başardık ve şu anda hiç kiralık aracımız kalmadı.

“ARAÇLARIMIZI DMO’DAN ALDIK”

Bütün araç parkımızın yüzde 100’ü artık İzmit Belediyesine ait. Araçlarımızın bir kısmı gelmeye başladı. Yolda olan kepçe, ekskavatör ve çöp kamyonlarımız var. Onların son kısmı da geldiği zaman çok güzel bir törenle halkımıza tanıtacağız. Cuma akşamı itibariyle 12 tane kamyonumuz bize teslim edildi. 60 küsur tane aracımız binek araçlarımız, iş makinalarımız ve kamyonlarımız peyderpey teslim edildi. Biz bu araçlarımızın hepsini Devlet Malzeme Ofisinden aldık. Şaibesiz, ihalesiz. Doğrudan devletten satın aldık. Şu anda yüzde 100 tüm araçlarımız resmi plaka oldu.

“28 MİLYONA ALABİLDİRDİK”

O dönemde 55 milyonu kullanabilseydik 66 milyon olarak ödemiş olacaktık. Ama ne yazık ki o kalan 28 milyonun yetkisini bize vermediler. O dönem 28 milyonla alabileceğimiz araçları daha sonra ekonomik kriz nedeniyle fiyatların artması, faizlerin yükselmesi, eder değerlerin çok çok yükselmesi nedeniyle çok daha yüksek bedelden almak zorunda kaldık. Kalan araçları satın alabilmek için 150 milyon civarında para kullanmak zorunda kaldık. 28 milyona alabileceğimiz araçları o gün izin verilmediği için bugün 150 milyona aldık. Faiziyle birlikte 230 milyon ediyor.

“VERMEDİKLERİ YETKİNİN İZMİT HALKINA ZARARI 300 MİLYON”

Araçları satın alamadığımız o dönem içerisinde araç kiralamak zorunda kaldık. Kiralama bedellerini de koyduğumuzda 5 yıl önce bize 28 milyon verilmeyen yetkinin 5 yıl içerisinde İzmit halkına zararı 300 milyonun üzerindedir. O 28 milyona o gün izin vermediler ya, geçtiğimiz süreç içerisinde 300 milyondan fazla para harcattılar bize. Sonuçta bu para halkın cebinden çıkıyor. O 300 milyona kaç tane sokağı iyileştirirdik, kaç tane kreş yapardık, kaç tane aşevi açardık, kaç tane kamyon alırdık, kaç tane kültür merkezi yapardık. Çok ciddi bir para. Ama yine de bu kadar ekonomik krize rağmen 5 yıl önce 0,68 ile kullandığımız kredi faizi bugün 4,5 olmasına rağmen yine de kiralamadan daha ucuz.

“KEŞKE 5 YIL ÖNCE BİZİ DİNLESELERDİ”

Kiralamaya devam etseydik ayda 7 buçuk 8 milyon kira ödüyorduk. Ama bugün 4 – 5 milyon civarında kalan araçlarımız için kredi ödüyoruz. Yine de tasarruflu, yine de satın almak daha iyi. Keşke 5 yıl önce sözümüz dinlenseydi. Keşke bu aradaki kiralamalar olmasaydı. 5 yılın sonunda bütün araçlarımızı satın alabilmek, mecliste çoğunluğumuz olmamasına rağmen şikayet etmeksizin bunu başarmak, hep daha iyisi için mücadele etmek kıymetli. Hiçbir şey yapmamışsak bile şu 216 aracı alarak kocaman bir filo kurmak çok kıymetli. Bir kamyonun en az 15-20 yıl kullanıldığını düşünürsek 2 yıl sonra kredi bitecek. 2 yıl sonra bu araçlar tamamen İzmit Belediyesinin. Kiralama olmadan kendi malımız kullanılacak.

“BU ARAÇLAR KİRALIK DEĞİL, İZMİT HALKININDIR”

Kamyonlarımıza, iş makinalarımıza da şunu yazdırdık: Bu araçlar kiralık değil, İzmit halkınındır. Bunu bilerek yazdırdık. Halk giden paraları, israfları görmeli. Bu israfların önüne geçmek için nasıl bir mücadele verdiğimizi görmeli. Bu konuda nasıl elimizi vicdanımıza koyarak 5 yıldır nasıl yönetim sergilediğimizi de görmeli. Ve şimdi yeni dönemde halkımızdan çok önemli bir isteğimiz var. Meclis çoğunluğuyla birlikte bir dönem daha yetki istiyoruz. Bu kadar sıkıntıyla ve zorlukla bu kadar şeyi başarabiliyorsak mecliste yetkimiz olduğunda, daha iyi ekonomik koşullarımız olduğunda daha güçlü olduğumuzda daha güzel şeyler yaparız, daha çok hizmet ederiz.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK”

Bir belediye başkanı olarak tüm takım arkadaşlarımla birlikte kentin 20 yıllık sorunlarını elbette ki bir gecede çözmeyi çok isteriz. Ama kolay değil. İmkanlar, şartlar, Türkiye koşulları, belediye koşulları, 7 düvele karşı verdiğimiz mücadele, her yerden yediğimiz engellemeler, çifte standartlar. Bunlara rağmen başardık, şikayet etmeden gece gündüz çalıştık. Bunları halk görüyor. Partizanca bakmayan sağduyulu halkımız bunu görüyor. Biz hiç şaşmadan yolumuza devam edeceğiz. Ne kadar karalansak da hakarete uğrasak da iftiraya uğrasak da biz doğru bildiğimiz yoldan gideceğiz. 216 aracımız, kocaman filomuz tüm kentimize hayırlı uğurlu olsun.

“TANITIM TÖRENİ YAPACAĞIZ”

Kalan araçlarımız da geldiğinde halkımızın katılımıyla tanıtımını yapacağız. Hem yeni dönem için hayallerimizi paylaşacağız, yapmak istediğimiz güzel işlerimizi paylaşacağız, güzel işler kalbe değer demeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımız kentimizin güzel sokaklarında hizmet götürmeye devam edecek. Halkımız için gece gündüz daha eksikleri tamamlamak, daha iyi hizmet götürmek için tam yol ileri gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

ERCAN, “HALKIMIZ GÜLÜMSEYE DEVAM EDECEK”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, “Sevgili başkanım ve bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten İzmit 5 yıldır sosyal demokrat belediyeciliği görüyor, ‘Gülümse İzmit’ sloganıyla gülümsemeye devam ediyor. Bundan sonraki 5 yılda daha fazla gülecekler. Görüyoruz ki halkın paraları halka geri dönüyor. Yetki vermedikleri kredilerle zorluyorlar ama tüm bunlara rağmen halkımıza hizmet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.