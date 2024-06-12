28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü anısına özel bir proje hazırlığında olan İzmit Belediyesi, vatandaşların fotoğraflarından oluşacak dev bir kolajla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini oluşturacak ve bu siluet İzmit’teki bilbordları süsleyecekKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü’nü bu yıl çok özel bir projeyle kutlayacak. İzmitli vatandaşların fotoğraflarından oluşacak dev bir kolajla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silueti oluşturulacak. Ayrıca bu dev kolaj, İzmit’in çeşitli billboardlarını süsleyecek.

KATILMAK İÇİN

Projeye katılmak isteyen vatandaşlar kendi fotoğraflarını 0532 166 41 41 numaralı Whatsapp hattına göndererek bu büyük kolajın parçası olabilecek. Projeye katılım için son başvuru tarihi ise 20 Haziran Perşembe günü olarak belirlendi.

HÜRRİYET’TEN KATILIM ÇAĞRISI

Vatandaşları bu anlamlı projenin bir parçası olmaya davet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Güzel İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini sizlerin fotoğraflarıyla oluşturmak, tarihimize ve bağımsızlığımıza olan bağlılığımızı gösteren anlamlı bir adım olacak. Gelin hep birlikte bu anlamlı günün bir parçası olalım” ifadelerini kullandı.