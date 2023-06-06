İzmit Belediyesi'nin öğrencileri geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün her yıl periyodik olarak düzenlediği Okullar Arası Atık Toplama Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Öğrencilere çevre bilinci aşılamak, daha temiz ve yaşanabilir İzmit’i amaçlayan yarışmanın ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, “5 Haziran, 1972’den bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Esasında bugün bir farkındalık günü. Bu yarışmaya katkı koyan okul müdürleri, öğretmenlerimiz ve tabi ki kıymetli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İklim değişikliği en büyük problemlerimizden biri. Biz belediye olarak bunun farkındayız ve farkındalığı arttırmak için okullarla bir araya gelmeye çalışıyor ve çocuklara çevre farkındalığı veriyoruz” dedi.

TONLARCA ATIK GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Dereceye giren okullara ödülleri takdim edilirken ambalaj atık toplama kategorisinde 1’inci Kuvayi Milliye İlkokulu, 2’nci 29 Ekim Ortaokulu, 3’üncü Tavşantepe İlkokulu oldu. Atık pil toplama kategorisinde 1’nci Farabi Ortaokulu, 2’nci Yahya Kaptan İlkokulu, 3’üncü Yeni Turan Anaokulu oldu. Elektronik atık toplama kategorisinde ise 1’nci Muallim Naci Anadolu Lisesi, 2’nci Ulusal Egemenlik Ortaokulu, 3’üncü Ertuğrul Gazi İlkokulu oldu. Birinci olan okullara 3 adet güneş enerjili aydınlatma direği, ikincilere yazıcı, üçüncülere ise temizlik seti hediye edildi. 7 ay boyunca devam eden yarışma sayesinde 7.575 kg ambalaj atığı, 6.643 kg elektronik atık ve 2.438 kg atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

BELEDİYENİN BİLİNÇLİ PERSONELİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Öte yandan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personel arasında da çevre bilincini arttırmak amacıyla atık toplama yarışması düzenledi.

Yarışmaya 8 farklı müdürlükten 20 personel katılım sağladı. Toplamda 400 kg atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken personellere hediyeleri takdim edildi.