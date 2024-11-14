Beslenme hassasiyetine ait gruplara yönelik düzenli olarak çalışmalarını yürüten İzmit Belediyesi, her ay düzenlediği Glütensiz Mutfak Atölyesi ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor KOCAELi (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek ve hayatları boyunca özel beslenmeye tabii tutulan gruplara çeşitli glütensiz tarif önerilerinde bulunmak amacıyla her ay Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle Glütensiz Mutfak Atölyesi düzenliyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atölye kapsamında bu ayın tarifi glütensiz tarhana çorbası oldu.

GENİŞ KATILIMLA DEVAM EDİYOR

Gerçekleştirilen Glütensiz Mutfak Atölyesi Kasım ayında da İzmit halkının yoğun ilgisi ile birlikte devam etti. Düşkün ve Yaşlıları Koruma Derneği ve Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü’ de atölyeye katıldı. Katılımcılar Glütensiz tarhana çorbasının yansıra dernek yararına kurulan bağış stantlarında çeşitli Glütensiz lezzetleri deneyimlediler. İzmit Belediyesinin beslenme hassasiyeti bulunan gruplara karşı göstermiş olduğu özveriyi takdir eden Kocaeli Çölyak ve PKU Derneği, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür etti.