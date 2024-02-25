Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü nedeniyle 14’ncüsü düzenlenen Geleneksel Ardahanlılar Kurtuluş gecesinde Ardahanlılarla buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Hemşehri derneklerinin her zaman yanında olduğunu belirten ve her programda yanlarında olmaya gayret gösteren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 14’ncüsü düzenlenen Geleneksel Ardahanlılar Kurtuluş gecesinde Ardahanlıları yalnız bırakmadı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, aynı sofranın etrafında buluşmak, aynı duygularla aynı dualarda buluşmanın önemli olduğunu belirterek, dünden bugüne ve yarına emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür etti. Ardahan’ın kurtuluş gününü kutlayan Başkan Hürriyet, "Bu vatanı vatan yapan bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bütün Ardahanlı hemşehrilerimi selamlarken birliğimiz ve bütünlüğümüz daim olsun diyorum ”dedi.