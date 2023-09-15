Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Bayraktar ve Solaklar mahallelerindeki öğrencilere de sırt çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtan Başkan Hürriyet, “İzmit’in çok zengin bir tarihi var. Bu tarihi öğrenmenizi çok önemsiyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, köy okullarındaki öğrencilere desteklerini sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sırt çantaları ve kırtasiye malzemelerini her gün farklı köy okullarındaki öğrencilere hediye ediyor.

Balören, Çubuklu Osmaniye, Karaabdülbaki ve Akmeşe mahallelerindeki öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye eden Başkan Hürriyet, bugün de Bayraktar ve Solaklar mahallelerindeki öğrencileri sevindirdi. Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki minik öğrencilere hediyelerini veren Başkan Hürriyet daha sonra Solaklar Mahalle Muhtarı Ünal Turan ve Eseler Mahalle Muhtarı Tuncay Bostan ile birlikte Solaklar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine sırt çantası ve kırtasiye malzemelerini takdim etti.

İSTANBUL DIŞINA YAPILAN TEK SARAY

Başkan Hürriyet, öğrencilere İzmit’in tarihi ile ilgili bilgiler de verdi. Hürriyet, “İzmit’in tarihini merak edip araştırmanız adına sizlere üzerinde Saat Kulesi bulunan çantaları hediye ediyoruz. Saat Kulesi İzmit’in en önemli simgelerinden. Bunun yanında Osmanlı döneminde İstanbul dışına yapılan tek saray Kasr-ı Hümayun da büyük önem taşır. Mustafa Kemal Atatürk ilk ve tek basın toplantısını Kasr-ı Hümayun’da yapmıştır. Yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını ve kadınlara seçme seçilme hakkının verileceğini ilk burada açıklamıştı. İzmit ayrıca Nikomedia adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’na İstanbul’dan önce 46 yıl başkentlik yapmıştır. İzmit’in tarihi çok zengin. Sizlerin de bu tarihi öğrenmesini çok önemsiyoruz. Öğrencilerin rahat ders çalışabilmeleri için Çetin Emeç Kütüphanesi ve Leyla Atakan Kütüphanesi’ni kurduk. Öğretmenlerimizin ön ayak olması durumunda öğrencilerle birlikte İzmit’in tarihi yerlerinde ve kütüphanelerimizde gezi turu yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.