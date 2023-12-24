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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her pazar günü Kozluk’ta kurulan Pazar pazarında esnafla birlikte kahvaltı yaptı. Esnaf, talep ve önerilerini dinleyerek kendilerinin her daim yanında olan Başkan Hürriyet’e teşekkür ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, pazar gününe esnaf ziyareti ile başladı.

Her pazar günü Kozluk’ta kurulan pazarda esnafı ziyaret eden Başkan Hürriyet büyük memnuniyetle karşılandı. Tek tek tüm tezgahları gezen Başkan Hürriyet hem esnafın hem de vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Hürriyet’e Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Meclis Üyesi Devrim Bal, Koordinatör Hakan Yalçın, Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen eşlik etti.

Programda İzmit Çınar Ekibi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı. Başkan Hürriyet, yaz kış demeden sabahın erken saatlerinde tezgâh açan esnafa emekleri için teşekkür ederek, "Taleplerinizi dinleyerek çözüm üretmeye; daha güzel bir İzmit için dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" İfadelerini kullandı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaf, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.