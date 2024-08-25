Kocaeli'de İzmit Belediye Başkan Vekili Erdem Arcan, Doğu Kışla Kapalı Pazar alanını ziyaret ederek pazarcı esnafına 'hayırlı işler' dilediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, pazar alanlarını ziyaret ederek esnafın talep ve sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit Belediye Başkan Vekili Erdem Arcan, Meclis Üyeleri Nilgün Yılmaz ve Neslihan Çakır, Esnaf Masası Başkanı Murat Öztürk, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ve Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı; Kocaeli Seyyar Esnafı ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkan Vekili Yusuf Bektur eşliğinde Doğu Kışla Kapalı Pazarında pazarcı esnafını ziyaret etti.

Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen İzmit Belediyesi yöneticileri, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in de selamlarını iletti. Pazarcı esnafı da kendilerini sık sık ziyaret ederek talep ve sorunlarına çözüm üreten İzmit Belediyesine teşekkürlerini sundu.