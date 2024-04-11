İzmit Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Meydanı’nda halk bayramlaşması gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bayram coşkusunu halkımız ile içe içe yaşıyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Milli ve dini bayramları adına yakışır bir şekilde yaşatmaya özen gösteren İzmit Belediyesi, bu Ramazan Bayramında da çeşitli etkinlikler düzenleyerek bayram coşkusunu tüm İzmitlilere yaşattı. İzmit Belediyesi Ramazan Bayramının ilk günü geleneksel hale gelen Halk Bayramlaşması programını, Belediye Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Programa ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Murat Karaturp, Eski Bekirpaşa Belediyesi Başkanı Fikret Toker, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Çocuklar oyun grupları ve ikramlarla eğlenceli vakit geçirirken, Kent Orkestrası ise bayram konseriyle kulakların pasını sildi.

Başkan Hürriyet, “Halk bayramlaşması, İzmit Belediyesi’nin güzel bir geleneği haline geldi. Yaklaşık 3 senedir halk bayramlaşmalarını sürdürüyoruz. Her bayramda burada hem çocuklarımız eğleniyor hem de bir araya gelip bayramlaşıyoruz. Bayramlar, birliği ve beraberliği pekiştirmenin önemli günleridir. Bayram coşkusunu halkımız ile içe içe yaşıyoruz. Protokol olsun ya da olmasın bayramlarda halkımız ile kucaklaşmak çok önemli. Rabbim bayramların tekrarını nasip etsin.

“KOCAELİ’Yİ DE EKLEYECEĞİZ”

5 yıl boyunca güzel işler yaptık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca daha güzel işler yapacağız. Çocuklarımız, kadınlarımız, bütün halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüz 23 Nisan. Çocuklarımıza çok güzel bir bayram coşkusu yaşatacağız. Gülümseyen İzmit, Gülümseyen Kocaeli, Gülümseyen Kocaeli diye boşuna dememiştik. Türkiye’de kırmızı mutluluk haritası çıkardık. İnşallah zamanı geldiğinde bu haritaya Kocaeli’yi de ekleyeceğiz. Bunun için gece gündüz çalışacağız” dedi.