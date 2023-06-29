Kocaeli'nin İzmit Belediyesinin Kurban Bayramı ve İzmit’in düşman işgalinde kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü sebebiyle düzenlediği birbirinden renkli etkinlikler Yüksek Sadakat konseriyle taçlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, milli ve dini bayramlarda İzmitlileri bir araya getirmeye devam ediyor. Kurban Bayramı ve İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı sebebiyle birbirinden güzel etkinlikler düzenleyen İzmit Belediyesi, vatandaşlara çifte bayram coşkusu yaşattı. Bayram coşkusu akşam düzenlenen Yüksek Sadakat konseri ile zirveye ulaştı.

GENÇLER DOYASIYA EĞLENDİ

Gençlerin çok sevdiği rock müzik grubu Yüksek Sadakat ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’, ‘Kafile’ ‘Aşk Durdukça’, ‘Ben Seni Arayamam’, ‘Döneceksin Diye Söz Ver’ ve çok daha fazla şarkısını İzmitlilerle birlikte söyledi. Gençlerin doyasıya eğlendiği konserde ünlü müzik grubu dakikalarca alkış aldı.