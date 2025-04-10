İzmit Belediyesi Bebek Bakım ve Emzirme Kabini, geliştirilen yeni uygulama ile artık daha güvenli hale geldi. Anneler, QR kodun telefon tanımlanması sonucunda açılan kapı ile bebeklerinin bakımını güven içerisinde halledebileceklerKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında annelerin bebeklerini emzirmelerine imkan sağlayarak emzirmeyi teşvik etmek, emziren annelerin sosyal yaşamdan kopmamalarını sağlamak amacıyla kente kazandırdığı Bebek Bakım ve Emzirme Kabini şimdi artık daha güvenli hale geldi.

Yeni uygulamayı İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu ile Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir ortaklaşa tanıttı.

Bilgi İşlem Müdürü Demir açıklamasında, “Dijital dönüşüm projeleri kapsamında emzirme kabinimizde QR kod ve SMS yoluyla sisteme giriş yaparak bebeğinizin bakım ihtiyaçlarını güvenle karşılayabileceksiniz.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Bineklioğlu ise yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi olarak yıllardır hizmet veren Bebek Bakım ve Emzirme Kabinimiz artık daha güvenli. Emzirme kabini üzerinde bulunan QR kodu telefonunuza okutarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Ardından telefon numaranızı yazarak uygulamaya telefonunuza gelen şifreyi girerek kapıyı açabilirsiniz. Bu sayede içeri girip kabin hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıca sisteme girilen telefon numarasına belediyemizin çocuk ve ailelere yönelik hizmetleri SMS yoluyla bilgi olarak iletilecek” dedi.