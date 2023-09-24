İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün, İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü bu ay Fethiye Mahallesinde devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü doğaseverleri doğayla buluşturmak adına her ay Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri düzenlemeye devam ediyor. Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüşlerin bu ayki durağı Fethiye Mahallesi oldu. 80 katılımcı 7.2 kilometrelik yürüyüş rotasıyla eşsiz doğanın tadını çıkardı.

Doğaseverler, yürüyüş rotasında yer alan, Çağırganlı Göletinin etrafından dolanarak Fethiye Köyüne ulaştılar. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile doğaseverlere her ay farklı bir kırsal mahalleyi tanıtmayı sürdürecek.