İzmit Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in adını taşıyan Tüysüzler Çınar Çocuk Evinin açılışı gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Canan Hanım’ın ismi çocuklarımıza rol model olacak” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyon projeleri arasında yer alan ve sayısı her geçen gün artan Çınar Çocuk Evlerinin bir yenisi Tüysüzler Mahallesinde kente kazandırıldı. Türk kadınını uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in adını taşıyacak olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nin açılış töreni ise yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

GENİŞ KATILIM

Açılış programına Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Bilim İnsanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP Derince İlçe Başkanı Çağatay Yamen, KYÖD Başkanı Uğur Saral, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Şenyüz, Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

“CANAN DAĞDEVİREN’İN ADINI YAŞATMAK İSTEDİK”

Açılış programında konuşan Başkan Hürriyet, “Sevgili hocamız Canan Dağdeviren’in adını özellikle kreşlerimizden birinde yaşatmak istedik. Çünkü kentimizde, çocuklarımızın hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. Eğitimlerine, eğitimde fırsat eşitliği şiarıyla destek vermeye çalışıyoruz ve tabii ki ailelere de bu konuda nitelikli, kaliteli eğitim verebilmeleri çocuklarına bu konuda destek olabilmeleri için biz de yoldaşlık yapıyoruz.

“GÜZEL BİR DOKUNUŞ OLACAK”

Özellikle bu kreşimize sevgili Canan Dağdeviren’in adını vermek istedik. Burada yetişen çocuklar onun gibi, onu model alarak, onu birçok şeyde öncü kabul ederek, merak ederek, belki bilim insanı olacaklar. Onların meraklarıyla belki bu çocukların eğitiminde çok daha farklı bir ufuk açacak ve onların hayatlarına güzel bir dokunuş olacak belki de.

“TEŞVİK EDİCİ OLSUN İSTEDİK”

İşte o yüzden sevgili Canan hocamızın burada ismi olsun istedik. Bir rol modeli olsun istedik. Bir bilim insanının neleri başarabileceği, bu toprakların yetiştirdiği kadınların, gençlerin nasıl başarılı olabilecekleri, azimleri, kararlılıkları, çalışkanlıkları ve Türkiye’ye yaşattıkları gurur burada temsil edilsin, görülsün, duyulsun ve buradaki birçok çocuğumuza aslında teşvik edici olsun istedik.

“ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMİN IŞIĞINDA YETİŞECEK”

Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evi’nin açılışı, çocuklarımızın geleceği adına attığımız önemli bir adımdır. Canan Hanım’ın adıyla anılacak bu Çocuk Evi, bilimin ve eğitimin ışığında çocuklarımızı yetiştirmek için bir sembol olacak. Bu mekân, çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını sağlayarak onların her alanda başarılı bireyler olmalarına katkı sunacaktır.

ÇINAR ÇOCUK EVLERİ ARTIYOR

İlk olarak Yeşilova’da, ardından Tüysüzler’de hizmete açtığımız Çınar Çocuk Evlerimize, Tepeköy ve Erenler’de inşa ettiğimiz ve Ağustos ayında açmayı planladığımız yeni Çınar Çocuk Evleri ekleniyor. İki hafta önce Şirintepe’de temelini attığımız Çınar Çocuk Evi ile de bu zinciri genişletiyoruz.

“DÜNYAYA GÜZEL GÖZLERLE BAKSINLAR İSTİYORUZ”

Bizler, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alması için çalışıyoruz. Belediye olarak fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz. Her yaş grubundaki çocuğumuza eğitim imkânları sunmaya gayret ediyoruz. Evlatlarımız hep mutlu olsunlar, dünyaya güzel gözlerle baksınlar istiyoruz. Canan Dağdeviren Çınar Çocuk Evimiz, Atamızın bizlere gösterdiği yolda ilerleyerek, geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, liderlerini yetiştirecek. Çocuklarımızın burada alacakları eğitimle ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sunacaklarına inanıyorum.

“DAĞDEVİREN’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu projede emeği geçen herkese, özellikle de bugün bizimle olan Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e teşekkür ediyorum. Onun başarıları ve azmi, ismini taşıyan Çınar Çocuk Evimizde çocuklarımıza ilham kaynağı olacak. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çınar Çocuk Evi’mizin çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“GENÇ KALMAYI HAYAL EDENLERE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

Çınar Çocuk Evi’ne ismi verilen Prof. Dr. Canan Dağdeviren, “Sizlerle birlikte olmak ve eğitimin ilk aşaması olan bir kreşe ismimin verildiğini görmek buna genç yaşta şahit olabilmek benim gibi genç bir bilim insanı için harika bir motivasyon kaynağı. Emeği geçen herkese Başkanımız Fatma Hanım’a onun vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalışan bütün genç insanlara, genç kalanlara, genç kalmayı hayal edenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

“GELECEĞİN BÜYÜKLERİYLE TANIŞTIM”

İzmit’te büyümüş biri olarak hepinizin geçtiği sokaklardan, yediği pişmaniyeden keyif almış biri olarak tekrar buraya gelmek, burada bu güzel günde sizlerle birlikte olmak benim için çok güzel. Sınıfları gezdim, öğretmenlerle küçük öğrencilerle buluştum. Geleceğin büyükleriyle tanıştım. Çok keyifli bir duyguydu. Özellikle yeni anne olmuş biri olarak da bu okulun bu kadar konforlu olmasına, güzel olmasına her şeyin kapsayıcı olmasına inanılmaz mutlu oldum.

“FATMA HANIMI TEBRİK EDİYORUM”

Fatma Hanım bana bu okulu nasıl planladıklarını herkese nasıl eşit davrandıklarını, insanların siyasi görüşü fark etmeksizin herkese hizmet verebilmek adına aslında yapmamız gereken bir şeyi bize göstermiş olduğundan dolayı bunu hatırlatmış olduğundan dolayı da bir kez daha tebrik ediyorum.

UMARIM İSMİM GENÇ KUŞAKLARA İLHAM VERİR

Kadın olmak dünyanın her yerinde çok zor. Ben de bunu hayatın her alanında yaşıyorum ve bir kez daha hem bir muhtarın hem de bir belediye başkanının kadın olmasından dolayı da mutluluğumu belirtmek isterim. Genç kadınlara her biri çok güzel rol model oluyor. Umarım benim ismim genç kuşaklara ilham kaynağı olur. Dünyanın her bir yanında çok güzel işlere imza atacağız” dedi.

“MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın ise , “Tüysüzler Mahallesi için büyük bir mutluluk günü. Çocuklarımızın güvenle büyüyeceği ve Prof. Dr. Canan Dağdeviren gibi bilim insanların yetişmesine vesile olacak olan Çınar Çocuk Evi mahallemizde açılıyor. Bunun için başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun” şeklinde konuştu. 28 Haziran Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları dergiyi Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e takdim etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Dağdeviren öğrenciler ile de sohbet etti.