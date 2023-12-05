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İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii, Akide ve Akgül sokaklarında devam eden asfalt yama çalışması ile bölge halkına konforlu yollar sunacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinden kırsal mahallelere, kentin dört bir yanına hizmet götürerek vatandaşları konforlu yollarla buluşturuyor. Zamanla deforme olan yolları yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy Mahallesi’nde asfalt yama çalışmalarına da devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkii, Akide ve Akgül sokaklarında yaklaşık 100 tonluk asfalt yama çalışması gerçekleştirecek. Titizlikle yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak yenilenen yollar vatandaşların kullanımına sunulacak.