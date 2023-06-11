Kocaeli'de İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen bisiklet turu programında bu hafta sonu da sporseverler pedallarını daha temiz bir dünya için çevirdiler.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bisiklet turu programlarına devam ediyor.

Yahya Kaptan’daki Bisiklet Eğitim Pisti’nde bir araya gelen sporseverler, 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek adına pedal çevirdiler. Aynı zamanda yaza merhaba da denen etkinlik kapsamında her yaştan sporsever pedallarını daha temiz bir dünya için çevirdiler. Sporseverler daha sonra Gülümse Kafe’de gerçekleşen kahvaltı ile programı sonlandırdılar. İzmit Belediyesinin bisiklet turu organizasyonları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.