İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde her gün farklı mahallelerde düzenlenen çocuk etkinliklerinden, minikler kadar aileler de memnunKOCAELİ (İGFA) - Çocuk dostu İzmit Belediyesi, yaz tatili sürecinde çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çocukların keyifli zaman geçirmeleri adına başlayan etkinlikler miniklerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Bir süre daha devam edecek olan etkinlikler ile ilgili veliler de memnuniyetlerini dile getirdi.

Terzibayırında gerçekleştirilen etkinliklere dair konuşan bölge sakinlerinden İzmitli Romanlar Derneği Başkanı Cengiz Demir, “Bu gibi etkinlikler mahallemiz çocukları adına çok güzel oluyor. Çocukları sosyalleştirmek, birbiri ile kaynaştırmak güzel şeyler. Bize ekibini gönderen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e mahalle adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İZMİT’İN EN UZAK KÖYÜNE HİZMET GELİYOR”

Köyünde gerçekleştirilen Çocuk Etkinliklerine dair değerlendirmelerde bulunan Düğmeciler Köyü Muhtarı Nusret Tezcan ise, “İzmit’in en uzak köyüyüz. Şu çocukların mutluluğunu görüyorsunuz. Bunun hiçbir maddi karşılığı yok. İzmit’in en uzak köylerinde böyle etkinlikler olabiliyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.